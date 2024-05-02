Премьер Армении заявил, что на делимитированных участках разместят погранвойска

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что, согласно договоренности республики и Азербайджана, погранвойска будут размещены на делимитированных участках. Его цитирует ТАСС.

По словам главы армянского правительства, на делимитированных участках будут размещены погранвойска, так как «это их мандат — обеспечивать безопасность на границах».

«То есть на границе не будет постов Минобороны», — продолжил он.

Политик также сказал, что, возможно, с суверенной территории Армении будет устранен пост Минобороны, поскольку вооруженным силам республики не надо будет нести службу на границе.

23 апреля стало известно, что на границе между Арменией и Азербайджаном установили первый пограничный столб.

До этого Ереван сообщил о согласовании с Баку отдельных отрезков границы: они пройдут между населенными пунктами Баганис (Армения) — Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) — Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) — Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) — Кызыл Гаджилы (Азербайджан). Отмечалось, что границы будут приведены «в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада».

Ранее Пашинян назвал договоренности по границе с Азербайджаном достижением.