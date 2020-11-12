CNN: Госдеп отказался передавать Байдену поздравления с победой

Госдепартамент не передает кандидату на пост президента Соединенных Штатов Джо Байдену поздравления с победой на выборах от мировых лидеров, передает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их данным, в Госдепе накопилось уже свыше нескольких десятков таких писем.

Однако из-за того, что действующий президент Дональд Трамп отказывается признавать поражение на выборах, демократ послания не получает.

В свою очередь газета The Washington Post сообщила, что Госдеп якобы отказывается организовывать телефонные беседы Байдена с иностранными лидерами.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Байден против Трампа: кого мир хочет видеть главой США

— Американцы признают победу Джо Байдена

— СМИ: Трамп не станет признавать поражение на выборах даже после подсчета голосов