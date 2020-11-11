Штаб Трампа подал иск в Мичигане против результатов выборов
Валерия Исполатова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Штаб действующего президента США Дональда Трампа подал иск в суд штата Мичиган из-за якобы нарушения при подсчете голосов на выборах. Об этом сообщается в Twitter предвыборной кампании.
«Штаб Трампа подал иск в федеральный суд Мичигана в связи с многочисленными свидетельствами нарушений, некомпетентным и неправомерным подсчетом голосов», — говорится в сообщении.
Согласно данным Fox News, кандидат от демократов Джо Байден по результатам обработки 99% бюллетеней набрал в Мичигане 50,6% голосов, Трамп — 47,9%.
Победа в этом штате дает кандидату 16 голосов выборщиков.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Байден против Трампа: кого мир хочет видеть главой США
— Американцы признают победу Джо Байдена
— Штат Джорджия объявил о полном пересчете голосов на выборах в США