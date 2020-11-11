Штаб Трампа подал иск в Мичигане против результатов выборов

Штаб действующего президента США Дональда Трампа подал иск в суд штата Мичиган из-за якобы нарушения при подсчете голосов на выборах. Об этом сообщается в Twitter предвыборной кампании.

«Штаб Трампа подал иск в федеральный суд Мичигана в связи с многочисленными свидетельствами нарушений, некомпетентным и неправомерным подсчетом голосов», — говорится в сообщении.

Согласно данным Fox News, кандидат от демократов Джо Байден по результатам обработки 99% бюллетеней набрал в Мичигане 50,6% голосов, Трамп — 47,9%.

Победа в этом штате дает кандидату 16 голосов выборщиков.

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