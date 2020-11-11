Пашинян заявил, что соглашение по Карабаху помогло сохранить территории

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что трехстороннее соглашение по Нагорному Карабаху позволило сохранить территории, которые могла не удержать непризнанная Нагорно-Карабахская республика. Об этом он сказал в видеообращении на своей странице в Facebook.

«Если бы продолжались боевые действия, то была очень большая вероятность, что пали бы Степанакерт, Мартуни, Аскеран», — сказал премьер.

По его словам, в дальнейшем тысячи армянских солдат могли бы оказаться в окружении, что привело бы к коллапсу. Политик подчеркнул, что армянские власти были вынуждены подписать соглашение.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в карабахский регион. После подписания соответствующего документа в Ереване недовольные соглашением люди ворвались в здание правительства страны.

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