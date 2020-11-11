Помпео напомнил, что подсчет голосов на выборах США еще не окончен

Госсекретарь США Майк Помпео напомнил, что в США продолжается подсчет бюллетеней избирателей по результатам президентских выборов в стране. Об этом он заявил в эфире Fox News.

Данное заявление глава госдепа сделал в ответ просьбу прокомментировать поступающие от лидеров других стран поздравления в адрес кандидата от Демократической партии Джо Байдена, которого американские СМИ назвали победителем в президентской гонке.

«Мы всем напоминаем, что еще не все голоса подсчитаны. Нам нужно обеспечить полное соблюдение всех юридических процедур», — подчеркнул Помпео.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

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