Байден: ничто не остановит передачу власти

Процесс передачи власти новой администрации США ничто не остановит, заявил кандидат в президенты страны Джо Байден, названный рядом СМИ победителем президентской гонки.

«Во-первых, мы уже начали процесс передачи власти», — подчеркнул Байден в ходе брифинга, трансляция ведется на его странице в Twitter.

По его словам, отказ действующего главы государства Дональда Трампа и его администрации признавать поражение не повлияет на этот процесс.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

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