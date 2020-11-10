Байден счел позором отказ Трампа признавать поражение

Кандидат в президенты США Джо Байден, названный рядом СМИ победителем президентской гонки, назвал позором отказ действующего главы государства Дональда Трампа признавать поражение на выборах.

«Я считаю, что это позор, честно говоря»,— заявил Байден в ходе брифинга, трансляция ведется на его странице в Twitter.

байден также выразил уверенность, что даже американцы, голосовавшие за Трампа, осознают, что страна должна объединиться.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

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