Пашинян: Ереван вовремя остановился в карабахском конфликте

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван вовремя решил остановиться в нагорно-карабахском конфликте. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

Глава армянского кабмина отметил, что он несет ответственность за эту ситуацию и будет ее нести.

«Это большая неудача для нас, большая катастрофа, большой траур за потерянные жизни, но верю, что Армения и Арцах (самоназвание Карабаха. — «Газета.Ru».) должны жить, должны укрепляться, усиливаться, должны пересмотреть прежнее восприятие по разным вопросам. Я знаю, что другие решения раньше просто были невозможны», — сказал Пашинян.

Политик утверждает, что если бы стороны не подписали данный документ, то ситуация стала бы еще хуже.

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