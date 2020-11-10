Алиев заявил о достижении одинаковой роли России и Турции в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку удалось добиться одинаковой роли России и Турции в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Об этом сообщается на сайте азербайджанского лидера.

«Мы всегда хотели, чтобы Турция и Россия играли равную роль в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, и сегодня мы добились этого», — подчеркнул глава государства в ходе встречи с главами МИД, минобороны и разведки Турции.

Алиев также добавил, что обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом деятельность совместного турецко-российского центра контроля за прекращением огня в Карабахе.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

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