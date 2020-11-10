Путин надеется на долгосрочный мир в Карабахе
Карина Казанцева
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Президент России Владимир Путин надеется, что достигнутые договоренности поспособствуют долгосрочному миру в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом пишет ТАСС.
«Надеюсь, что все предпринятые нами шаги в последнее время приведут к установлению долгосрочного мира на благо народов Азербайджана и Армении», — сказал Путин.
По его словам, ситуация в Карабахе — «по-настоящему большая трагедия».
Ранее стало известно, что главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе с 10 ноября.
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