Путин надеется на долгосрочный мир в Карабахе

Президент России Владимир Путин надеется, что достигнутые договоренности поспособствуют долгосрочному миру в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом пишет ТАСС.

«Надеюсь, что все предпринятые нами шаги в последнее время приведут к установлению долгосрочного мира на благо народов Азербайджана и Армении», — сказал Путин.

По его словам, ситуация в Карабахе — «по-настоящему большая трагедия».

Ранее стало известно, что главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе с 10 ноября.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Косачев: миротворческая операция в Карабахе будет российской, а не турецкой

— В Кремле уточнили, шла ли речь о статусе Карабаха при подписании соглашения

— Кремль не хочет оценивать протесты в Армении