Неизвестный нокаутировал девушку у ТЦ в Нижневартовске и сбежал

В Нижневартовске на видео попало, как мужчина напал на незнакомую девушку

В ХМАО мужчина напал на девушку, это попало на камеру видеонаблюдения, сообщает «Типичный краб Нижневартовск».

Инцидент произошел в ночь на 24 февраля возле ТЦ «Бумеранг» в Нижневартовске. Мужчина ударил девушку, отчего она, по словам автора публикации, потеряла сознание и упала на землю. На записи видно, что конфликт между ними возник на парковке. О самочувствии пострадавшей не сообщается.

«Ноунейм с прозвищем Гага, недавно вернувшийся с СВО, напиши свой номер или выйди на связь. Ответь за свой поступок, хоть где-то прояви мужество», — говорится в публикации.

В полиции Нижневартовска сообщили Ura.ru, что правоохранители устанавливают личность нападавшего и обстоятельства произошедшего. Ведется проверка.

