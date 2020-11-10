Парламент Перу объявил импичмент президенту Вискарре

Пленум конгресса Перу проголосовал за отстранение от должности президента Мартина Вискарры, сообщается на странице законодательного органа в Twitter.

«105 голосов за, 19 против при 4 воздержавшихся. Голосование объявляется закрытым», — сообщили в парламенте страны.

Согласно закону Перу, пост президента должен занять спикер парламента Мерино де Лама. Церемония приведения к присяге нового президента республики состоится 10 ноября в 7.00 мск.

Поводом ко второму за два месяца импичменту стали показания четырех человек, которые сотрудничают со следствием по делу о коррупции при строительстве в регионе Мокегуа в 2011-2014 годах, которым тогда руководил Вискарра. По их показаниям, в результате распределения подрядов он получил взятки на сумму свыше $600 тыс.

Мартин Вискарра занял пост президента Перу в марте 2018 года. До этого с 2016 года он занимал должность первого вице-президента страны.

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