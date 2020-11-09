Путин освободил глав Минтранса и Минприроды от должности

Президент России Владимир Путин освободил от должности глав Минтранса и Минприроды Евгения Дитриха и Дмитрия Кобылкина. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, ссылаясь на соответствующие указы главы государства.

«Президент Российской Федерации В. В. Путин подписал указ об освобождении Дитриха Евгения Ивановича от должности министра транспорта Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отдельным указом Путин освободил Дмитрия Кобылкина от должности Министра природных ресурсов и экологии РФ.

Отмечается, что указы вступают в силу с момента их подписания.

О новых назначениях бывших министров не сообщается.

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