Путин освободил глав Минтранса и Минприроды от должности
Максимс Краюшкинс
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Президент России Владимир Путин освободил от должности глав Минтранса и Минприроды Евгения Дитриха и Дмитрия Кобылкина. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, ссылаясь на соответствующие указы главы государства.
«Президент Российской Федерации В. В. Путин подписал указ об освобождении Дитриха Евгения Ивановича от должности министра транспорта Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Отдельным указом Путин освободил Дмитрия Кобылкина от должности Министра природных ресурсов и экологии РФ.
Отмечается, что указы вступают в силу с момента их подписания.
О новых назначениях бывших министров не сообщается.
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