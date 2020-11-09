FT предрекла Байдену большие проблемы после вступления в должность

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден после вступления в должность столкнется со спровоцированным пандемией коронавируса кризисом. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на экспертов в области здравоохранения.

Так, по мнению аналитиков, Байдену достанется «катастрофическая ситуация» в виде активного роста инфицированных COVID-19 и не доверяющих врачам граждан.

Экс-руководитель Центров США по контролю и профилактике заболеваний Том Фриден заявил, что коронавирус уже вышел из-под контроля во многих частях страны, поэтому в ближайшее время США ждут «огромные проблемы».

А вирусолог из Колумбийского университета Анджела Расмуссен отметила, что убедить американцев в честности властей будет непросто, поскольку в последние месяцы жители страны постоянно ощущали на себе манипулирование пандемией.

При этом Байден в своих выступлениях уверял, что борьба с COVID-19 станет приоритетной задачей его администрации.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.