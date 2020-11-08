Байден назвал приоритеты своей политики

Кандидат от демократов Джо Байден, объявляя о своей победе на президентских выборах в США, обозначил приоритеты своей политики. Видео его обращения к нации опубликовал телеканал NBC.

По его словам, американцы выбрали его и кандидата в вице-президенты Камалу Харрис задействовать силы, представляющие «достоинство и честность, силы науки и надежды ради великих битв нашего времени». Политик отметил, что речь идет о битвах за контроль над вирусом, построение процветания, обеспечение здравоохранения, расовую справедливость и искоренение системного расизма в США, а также спасение климата.

Также Байден заявил, что нужно «восстановить достоинство, защитить демократию» в стране и обеспечить равные возможности для ее граждан.

Ранее ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

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