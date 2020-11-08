Премьер Японии поздравил Байдена с избранием президентом США

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга в своем Twitter поздравил демократа Джо Байдена с победой на президентских выборах в США.

Глава кабмина заявил, что надеется на дальнейшее укрепление союза между Японией и США.

«Теплые поздравления Джо Байдену и Камале Харрис (новый вице-президент США. — «Газета.Ru»). Я рассчитываю на сотрудничество с вами для дальнейшего укрепления японо-американского союза и обеспечения мира, свободы и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами», — написал Суга.

Ранее ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

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