Хиллари Клинтон назвала победу Байдена и Харрис «новой страницей для США»

Экс-госсекретарь США, бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон в своем Twitter отреагировала на сообщения о победе кандидата от демократов Джо Байдена на выборах в США.

По ее словам, это «новая страница для Америки».

«Избиратели высказались, и они выбрали Джо Байдена, а также Камалию Харрис быть нашими следующими президентом и вице-президентом. Это историческая пара кандидатов, отказ от Трампа», — написала Клинтон.

Она также выразила благодарность «всем, кто помог этому осуществиться».

Ранее ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

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