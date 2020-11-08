Хиллари Клинтон назвала победу Байдена и Харрис «новой страницей для США»
Экс-госсекретарь США, бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон в своем Twitter отреагировала на сообщения о победе кандидата от демократов Джо Байдена на выборах в США.
По ее словам, это «новая страница для Америки».
«Избиратели высказались, и они выбрали Джо Байдена, а также Камалию Харрис быть нашими следующими президентом и вице-президентом. Это историческая пара кандидатов, отказ от Трампа», — написала Клинтон.
Она также выразила благодарность «всем, кто помог этому осуществиться».
Ранее ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.
3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.
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