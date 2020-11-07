Обама поздравил Байдена с победой на выборах

Бывший президент США Барак Обама в Twitter поздравил демократа Джо Байдена с победой на выборах главы государства.

«Я горд поздравить нашего следующего президента Джо Байдена и нашу следующую первую леди Джилл Байден», — написал Обама.

Он также поздравил Камалу Харрис, избранную вице-президентом.

Ранее ведущие американские СМИ — ABC News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

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