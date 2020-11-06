Лукашенко: никто не вправе сделать Белоруссию своим придатком
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никто не вправе сделать республику «своим придатком», передает «БелТА».
Он призвал белорусов запомнить, что хорошо бывает везде, «где нас нет».
«Второе: я хочу, чтобы вы жили на своей земле, а если и «под землей», то в своем метро. И никто не вправе сделать нас своим придатком», — заявил Лукашенко на церемонии открытия третьей линии минского метро.
Белорусский лидер также попросил граждан самостоятельно анализировать происходящие события и исходя из этого формировать мнение.
«Я хочу, чтобы вы думали своей головой. Думайте, и если вы что-то говорите, аргументируйте», — сказал Лукашенко.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.
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