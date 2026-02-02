МВД предупредило о мошенничестве через поддельные домовые чаты

Мошенники распространяют сообщения о якобы плановой проверке индивидуальных приборов учета воды в поддельных домовых чатах, чтобы получить доступ к личным аккаунтам граждан на портале «Госуслуги». Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В ведомстве уточнили, что злоумышленники рассылают ссылки на фальшивые чат-боты, предназначенные для незаконного получения данных пользователей. Такие ссылки, по информации МВД, публикуются в поддельных чатах, имитирующих официальные каналы общения жильцов домов.

Как отметили в управлении, в данном случае мошенники используют предлог плановой проверки индивидуальных счетчиков воды. Под этим поводом гражданам предлагают перейти по ссылке, что в итоге может привести к компрометации их учетных записей.

Член комитета Государственной думы по информационной политике, федеральный координатор проекта партии «Единая Россия» «Цифровая Россия» Антон Немкин обратился к гражданам РФ с призывом не играть по навязанному мошенниками сценарию при общении с ними. По словам парламентария, аферисты действуют по четким алгоритмам и надеются на эмоциональную реакцию: страх, растерянность, желание срочно «спасти деньги».

Ранее юрист назвал ключевые мошеннические схемы 2025 года.