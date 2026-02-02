Посол Афганистана в России оценил уровень безопасности в стране

Посол Афганистана в России Гуль Хасан заявил в интервью ТАСС, что уровень безопасности в стране сейчас выше, чем когда-либо за последние 40 лет.

По словам дипломата, нынешний показатель безопасности рассматриваться как образцовый на региональном уровне. Посол указал, что после установления полного контроля Талибана (движение внесено в список террористических организаций) над территорией Афганистана в 2021 году в стране обеспечивается стабильная безопасность, а государственные границы контролируются национальными силами безопасности.

Он добавил, что в последние месяцы имели место отдельные инциденты, указывающие на попытки внешнего вмешательства, однако в целом значимых угроз безопасности не наблюдается. Гуль Хасан подчеркнул, что все соседние государства могут быть уверены в надежности и стабильности афганской системы безопасности.

29 декабря 2025 года специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов говорил, что РФ пока не может массово привлекать трудовых мигрантов из Афганистана, поскольку нет двусторонних механизмов контроля за их потоком и вероятны риски того, что среди рабочих могут быть радикалы.

По его словам, существуют риски того, что при ненадлежащем контроле потока мигрантов из Афганистана, в нем могут оказаться «самые разные элементы, включая и деструктивные».

Ранее стало известно, что Россия и Афганистан намерены увеличить количество прямых рейсов.