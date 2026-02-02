Размер шрифта
Постоянная усталость может быть признаком начала ревматоидного артрита

Фармаколог Быков: частая усталость может быть предвестником ревматоидного артрита
fongbeerredhot/Shutterstock/FOTODOM

Постоянная усталость может быть признаком избыточной выработки цитокинов (сигнальные молекулы, которые производятся различными клетками иммунной системы и другими тканями организма), что может сигнализировать о ревматоидном артрите, рассказал «Газете.Ru» клинический фармаколог, директор по экономике здравоохранения ГК «Р-Фарм» Александр Быков.

Ревматоидный артрит — системное заболевание, при котором иммунная система начинает разрушать собственные ткани организма, прежде всего суставы. Заболевание затрагивает около 1% взрослого населения, причем женщины страдают от него в три раза чаще мужчин. Распространенное заблуждение — считать артрит болезнью старости. На самом деле большинство случаев приходится на возраст 40–55 лет, когда люди находятся на пике профессиональной и социальной активности.

«Наша защитная система работает в два этапа. Сначала включается врожденный иммунитет — древняя и быстрая линия обороны. Специальные клетки-«пожиратели» (фагоциты) атакуют все чужеродное, что попадает в организм, одновременно запуская сигналы тревоги через особые белки-посредники — цитокины», — отметил Быков.

Если первая линия не справляется, в бой вступает адаптивный иммунитет — более медлительный, но точный механизм. Появляются специализированные Т- и В-лимфоциты, которые «запоминают» конкретного врага и при повторной встрече реагируют молниеносно. В-лимфоциты производят антитела — белки, которые находят и маркируют патогены для уничтожения. Однако при ревматоидном артрите иммунная система «путает» клетки суставной оболочки с врагами и атакует их. Одну из центральных ролей играет белок интерлейкин-6 (ИЛ-6), который инициирует и поддерживает воспаление.

«В норме ИЛ-6 координирует защитные реакции организма, например, при ответе на инфекцию. Но при РА его выработка выходит из-под контроля. Избыток интерлейкина-6 запускает целый каскад разрушительных процессов: воспаление в суставных тканях, производство С-реактивного белка (основного маркера воспаления в крови) в печени, активность остеокластов — клеток, которые разрушают костную ткань. Параллельно формируется паннус — ткань, разрушающая хрящ. И это еще не все: избыток цитокина вызывает общие симптомы в виде повышения температуры и постоянной усталости», — рассказал специалист.

Современное лечение построено по принципу постепенного усиления. Выбор стратегии зависит от активности болезни и реакции организма на терапию. Среди отечественных разработок особое место занимает олокизумаб.

«Принципиальное отличие олокизумаба от ряда препаратов того же класса — в точке приложения. Олокизумаб связывается не с рецепторами интерлейкина-6 на поверхности клеток, а с самим ИЛ-6 в крови и тканях, не давая ему взаимодействовать с рецепторами. Результат — устойчивая блокировка всей воспалительной сигнальной цепи», — заметил Быков.

Полностью вылечить ревматоидный артрит медицина пока не может, однако можно контролировать болезнь и значительно улучшить качество жизни при своевременном начале терапии.

Ранее биолог рассказал, могут ли люди жить по 200 лет.
 
