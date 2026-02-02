Размер шрифта
В файлах Эпштейна нашли его связь с русскими девушками

Файлы Эпштейна содержат упоминания о его связи с девушками из Самары и Саратова

Файлы финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними, содержат упоминания о его связи с девушками из Самары и Саратова.

Один из документов является анкетой выпускницы Самарского государственного экономического университета. Девушка работала в Нью Йорке моделью, принимала участие в показах и съемках «для ведущих мировых брендов». С 2011 по 2013 годы она являлась совладелицей и преподавателем в школе моделирования в Самаре, работала в отделениях банков в Самаре.

Еще в одном файле содержится переписка Эпштейна с другой россиянкой.

«Привет, Джеффри! <...> очень жаль, что я снова пропала. Возникли проблемы с работой в Санкт-Петербурге, и я вернулась в Саратов, Тигран меня выручил! Так что теперь я живу с мамой и братом) Они очень рады, что я вернулась. Сейчас ищу работу, и, как ни невероятно, буду работать в полиции!) Как ты? Надеюсь, у тебя все хорошо», — писала собеседница Эпштейна.

Также в файлах Эпштейна обнаружено электронное письмо, которое ему отправила помощница Лесли Грофф 10 ноября 2017 года. В нем упоминается рейс из Нью-Йорка в Самару компании «Аэрофлот».

30 января министерство юстиции США опубликовало новую партию рассекреченных документов по делу Эпштейна. Газета The New York Times (NYT) проанализировала файлы и нашла среди них 5300 штук, содержащих более 38 тыс. упоминаний Трампа и связанных с ним имен и терминов. Например, имена его родственников или резиденции Мар-а-Лаго. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее адвокаты жертв Эпштейна призвали закрыть сайт с документами по делу.
 
