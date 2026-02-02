Размер шрифта
«Она будет первой»: Тарасова о возвращении Валиевой

Тарасова: радует возвращение в спорт Валиевой, она еще будет первой
Владимир Астапкович/РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление фигуристки Камилы Валиевой на чемпионате России по прыжкам после завершения срока дисквалификации. Ее слова передают РИА Новости.

«Радует сам факт того, что Камила Валиева вышла на соревнования по прыжкам. Конечно, у нее еще есть время восстанавливаться до соревнований следующего сезона. Девочка — молодец, ведь она соперничала с лучшими фигуристками, которые у нас были на чемпионате страны. Камила ещё будет первой», — сказала Тарасова.

1 февраля Камила Валиева показала худший результат в полуфинале прыжкового чемпионата России. Победителем турнира стала ученица Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова, набрав 127.27 балла.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

25 декабря завершился четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Валиева вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях.

Ранее чемпионка ОИ Наталья Бестемьянова назвала достойным выступление Валиевой на ЧР по прыжкам.
 
