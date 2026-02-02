Размер шрифта
Москвичам пообещали потепление к концу зимы

Метеоролог Позднякова: тепло придет в Москву к концу февраля
skywings00/Shutterstock/FOTODOM

Температура в Москве и Подмосковье будет ниже климатической нормы до середины февраля. Об этом Об этом «Ридусу» рассказала главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Как отмечает синоптик, «афанасьевские» морозы начнут ослабевать ближе к выходным — 7-8 февраля. Температура днем будет от -6 до -11°C, а ночью от -12 до -17°C. Однако сильного облегчения ждать не стоит, потому что к середине февраля Московский регион вновь накроет волной холода.

«Практически всю первую половину февраля мы проведем с температурой воздуха ниже климатической нормы, рассчитывать на резкое повышение температуры пока что не приходится.», — отметила Позднякова.

Она добавила, что тепла в Москве и Подмосковье стоит ожидать не раньше весны.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ряде регионов России сохранится аномально холодная погода.

Так, в Архангельской области на этой неделе температура будет ниже нормы на 7-14°C, до -36°C. В Ненецком автономном округе -38-39°C.

По словам синоптика, в Якутии ожидается аномально теплая погода. В регионе прогнозируется от -25°C до -30°C, что на 10-15°C выше нормы. Также тепло будет на Чукотке — от 0°C до -4°C, подчеркнул специалист.

Ранее в зоопарке Москвы рассказали, чем можно подкармливать птиц в снегопад.
 
