Власти Сербии пообещали развернуть в стране массовое производство роботов

Вучич: тысячи роботов примут участие в следующем военном параде в Сербии
Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александр Вучич на презентации компании AGIBOT Innovation в Китайском культурном центре в Белграде заявил, что в следующем военном параде в стране примут участие тысячи роботов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы можем стать первой страной в Европе, которая будет производить таких роботов, иметь фабрику роботов. <...> Мы до 2020 года получим 50 фабрик, в которых будут работать люди и роботы… На следующем военном параде у нас будут тысячи роботов», — поделился Вучич.

По его словам, роботы-андроиды должны иметь сто миллионов часов рабочего ресурса, но для этого необходимо большое количество электроэнергии. Вучич уточнил, что для одной такой фабрики нужно 600 мегаватт электроэнергии.

26 января газета South China Morning Post писала, что китайские производители запустили автоматизацию ключевых звеньев робототехнического производства.

Так, китайская Eyou Robot Technology объявила о запуске первого в мире полностью автоматизированного производства шарнирных сочленений для человекоподобных роботов. Открытая на прошлой неделе площадка в Шанхае рассчитана на выпуск до 100 тыс. узлов в год с планами по увеличению мощности втрое.

Ранее Маск рассказал, когда ИИ превзойдет человечество.
 
