Трое мужчин похитили 74-летнего пенсионера, которого они ошибочно считали миллионером

Пожилого француза пытали и лишили пальца ради несуществующих миллионов в крипте
Shutterstock

Во Франции мужчина был похищен и подвергнут пыткам, потому что его ошибочно приняли за криптовалютного миллионера. Об этом сообщает Actu 17.

В Вуароне, департамент Изер, 74-летнего мужчину похитили из собственного дома и 16 часов пытали, требуя €3 млн в криптовалюте. Трое молодых парней ворвались к нему ранним утром 25 января. Его партнерше удалось спрятаться на чердаке, а самого хозяина дома силой увезли.

Его держали в подсобке бара в Валансе, где снимали на видео издевательства, чтобы потребовать выкуп у сын жертвы. Но у него, веб-разработчика по профессии, не было требуемой суммы. Таккже установлено, что с криптовалютой он не работает.

Пенсионеру изуродовали лицо, отрезали палец и отпустили его спустя 16 часов пыток, бросив на трассе. Похитители подожгли машину и скрылись, но вскоре были задержаны.

Их обвинили в похищении и захвате заложников в составе организованной группы, пытках и актах варварства, вооруженном ограблении, нанесении ущерба опасным способом и преступном сговоре.

Ранее в Хабаровске двое юношей устроили налет на квартиру под видом доставщиков еды.
 
