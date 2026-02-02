Московский суд избрал меру пресечения главе майнинговой компании BitRiver

В Москве суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста главе майнинговой компании BitRiver Игорю Рунецу. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«Замоскворецким районным судом города Москвы 31 января 2026 года избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца в отношении Рунеца Игоря Александровича», — сказано в сообщении.

Как сообщал ранее Telegram-канал Baza, Рунец якобы задолжал налоговой более 121 млн рублей. По информации журналистов, задержание состоялось 30 января. В тот же день мужчине было предъявлено обвинение сразу по трем эпизодам сокрытия денежных средств или имущества от взыскания налогов.

Отмечается, что суд удовлетворил просьбу следователей и назначил Рунецу домашний арест на два месяца в связи с тем, что он является руководителем организаций, сотрудники которых проходят свидетелями по делу. Кроме того, другие возможные соучастники преступлений в настоящий момент не установлены.

BitRiver — крупнейшая майнинговая компания в России, выручка которой в 2024 году превысила 10 млрд рублей. Как сообщает Baza, по состоянию на конец сентября того же года, состояние Игоря Рунеца составляло $230 млн.

Ранее в России предложили заморозить срок давности по налоговым преступлениям.