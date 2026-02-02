Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Московский суд избрал меру пресечения главе майнинговой компании BitRiver

В Москве суд отправил под домашний арест главу компании BitRiver Рунеца
Кирилл Зыков/РИА Новости

В Москве суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста главе майнинговой компании BitRiver Игорю Рунецу. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«Замоскворецким районным судом города Москвы 31 января 2026 года избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца в отношении Рунеца Игоря Александровича», — сказано в сообщении.

Как сообщал ранее Telegram-канал Baza, Рунец якобы задолжал налоговой более 121 млн рублей. По информации журналистов, задержание состоялось 30 января. В тот же день мужчине было предъявлено обвинение сразу по трем эпизодам сокрытия денежных средств или имущества от взыскания налогов.

Отмечается, что суд удовлетворил просьбу следователей и назначил Рунецу домашний арест на два месяца в связи с тем, что он является руководителем организаций, сотрудники которых проходят свидетелями по делу. Кроме того, другие возможные соучастники преступлений в настоящий момент не установлены.

BitRiver — крупнейшая майнинговая компания в России, выручка которой в 2024 году превысила 10 млрд рублей. Как сообщает Baza, по состоянию на конец сентября того же года, состояние Игоря Рунеца составляло $230 млн.

Ранее в России предложили заморозить срок давности по налоговым преступлениям.
 
Теперь вы знаете
Чума или «болезнь X»? Какие эпидемии могут пробудиться в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!