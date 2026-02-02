В Польше отказались поддержать Нобелевскую премию для Трампа

Спикер сейма (парламент) Польши Влодимеж Чажастый отказался поддержать кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию. Об этом сообщает РИА Новости.

В январе Чажастый заявил, что спикеры кнессета Израиля Амир Охана и палаты представителей США Майк Джонсон просят его поддержать их инициативу о награждении американского лидера Нобелевской премией.

«Я не поддержу инициативу о Нобелевской премии для президента Трампа, так как он ее не заслуживает», — подчеркнул Чажастый.

По мнению политика, президент США дестабилизирует ситуацию в мире, проводя политику силы. Спикер назвал бессмысленным выстраивание Соединенными Штатами таких платформ, как Совет мира. Он подчеркнул, что необходимо усиливать Евросоюз, НАТО, ООН.

При этом ранее в января премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила надежду, что Трамп когда-нибудь получит Нобелевскую премию мира.

19 января стало известно, что Трамп написал письмо премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стёре, в котором заявил, что раз его страна не присудила ему Нобелевскую премию мира, то он больше не считает себя обязанным думать исключительно о мире.

Ранее в Польше назвали поведение Трампа «шоу» и «цирком».