Кличко рассказал о переменах в отношениях с Зеленским

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что его начали звать на совещания после жалоб на отсутствие прямой коммуникации с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он рассказал в интервью изданию «Украинская правда».

«После моего заявления меня начали приглашать на селекторы, онлайн. Я участвую, докладываю по текущей ситуации в городе, решаем вопросы», — сказал мэр Киева, отметив, что «ситуация изменилась».

В этом же интервью Виталий Кличко заявил, что на Украине сложилась действительно непростая ситуация. По его словам, сейчас ключевая задача страны — выстоять, «защитить независимость и территориальную целостность». Кличко подчеркнул, что только в случае, если получится это реализовать, можно будет двигаться дальше и начать готовиться к выборам. А сейчас, как отметил Кличко, перед властями Украины стоит вопрос выживания, а не должностей.

До этого Кличко призвал жителей Киева сделать запасы еды, воды, лекарств и уезжать из города на фоне сложившегося энергокризиса. По его словам, ситуация в украинской столице крайне сложная «и это может быть еще не самый сложный момент».

21 января Кличко заявлял, что Киев движется к «гуманитарной катастрофе» из-за массовых перебоев с электричеством и отоплением.

Ранее сообщалось, что Кличко может стать кандидатом в президенты Украины.