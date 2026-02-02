«Чушь собачья!»: Соседов обвинил СМИ в клевете из-за новостей про его критику Волочковой

Сергей Соседов отреагировал на новости о том, что Анастасия Волочкова в ответ на критику назвала его «выжившим из ума человеком». В беседе с «Газетой.Ru» музыкальный эксперт опроверг, что негативно высказывался о балерине.

По признанию Соседова, он не верит, что цитаты, опубликованные в СМИ, принадлежат Волочковой. Он дал понять, что находится с артисткой в хороших отношениях.

«Я сомневаюсь, что Настя так говорила обо мне. Я ничего плохого о ней не высказывал. Мне передали, что я о ней где-то сказал, что она «слон на пуантах». Чушь собачья! Я этого нигде не говорил и сказать не мог. Более того, у меня недавно было большое видеоинтервью с ней. Прекрасное интервью, и мы расстались в дружеских объятьях. Кроме того, я не только ничего плохого никогда не говорю о Насте, а напротив, всячески защищаю и поддерживаю ее», — заявил критик.

Сергей Соседов назвал публикации со своей критикой Анастасии Волочковой «ложью». Также он подчеркнул, что мог бы обратиться в суд из-за клеветы, но не станет этого делать.

«Все эти публикации якобы с цитатами возмутительная ложь и провокации. Это подсудное дело, но, разумеется, я не собираюсь ни с кем судиться. Это очень мелко и абсолютно бесперспективно. Копеечный выигрыш, но абсолютная нервотрёпка. Уверен, что с Настей произошла та же самая история. Ее, возможно, вообще спрашивали о ком-то другом, но «прицепили» её мнение к моей персоне. Я заявляю, что все якобы мои негативные отзывы о Насте Волочковой - это клевета и поношение. Я Настю очень ценю, люблю и прошу донести это до сведения всех читателей и редакций масс-медиа», — поделился Сергей Соседов.

Напомним, что в СМИ публиковали новости с цитатами Сергея Соседова, в которых он призывал Волочкову выйти на пенсию. В ответ балерина заявила журналистам, что Соседов пиарится на ее имени, и посоветовала ему завершить карьеру вместо нее.

Ранее Сергей Соседов рассказал, что Лариса Долина увеличила число концертов из-за спроса.