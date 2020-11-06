В Джорджии ожидают пересчета голосов

В Джорджии могут провести пересчет голосов избирателей на выборах президента США, заявил госсекретарь штата Брэд Раффенспергер. Об этом сообщает Reuters.

Раффенспергер отметил, что пересчет может быть проведен при сохранении незначительного разрыва между кандидатами на пост главы государства.

В настоящее время в Джорджии кандидат от демократов Джо Байден обошел действующего главу государства Дональда Трампа, который ранее лидировал в штате, чуть больше чем на тысячу голосов избирателей, свидетельствуют данные Fox News.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп. На данный момент в ряде штатов продолжается подсчет голосов, для победы кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков.

По данным Fox News, Байден получает 264 голоса выборщиков, Трамп – 214. При этом телеканал зачел Байдену 11 голосов от штата Аризона, где подсчет еще продолжается. Кроме того, решающими на данный момент являются штаты Джорджия (16 выборщиков), Пенсильвания (20 выборщиков), Северная Каролина (15 выборщиков) и Невада (6 выборщиков).

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