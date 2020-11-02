В МИД РФ прокомментировали идею о скандинавских миротворцах в Карабахе

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что предложение США о введении в Нагорный Карабах миротворцев из Скандинавских стран невозможно реализовать без согласия всех сторон конфликта в регионе, сообщает ТАСС.

«Это нужно у американцев спрашивать, откуда они взяли эти предложения и идеи. Все необходимые параметры возможных механизмов должны быть согласованы в консультациях со сторонами конфликта», — сказал Руденко.

Ранее советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен предложил ввести на территорию Нагорного Карабаха миротворцев из скандинавских стран, для обеспечения мира в регионе.

По его мнению, среди миротворцев не должно быть граждан стран-членов Минской группы ОБСЕ или соседствующих государств, в том числе Турции.

27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Советник Трампа предложил ввести в Карабах миротворцев из Скандинавии