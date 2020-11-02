Трамп отверг утверждения о его намерении объявить преждевременно о победе на выборах

Президент США Дональд Трамп назвал ложными распространившуюся в СМИ информацию, согласно которой он может объявить о своей победе в ночь выборов, даже если на этот момент не будет однозначных результатов голосования. Об этом сообщает Media Ite.

Ранее издание Axios информировало, что Трамп заявил в разговоре с доверенными лицами, что может объявить о своей победе в ходе президентских выборов вечером в день голосования. Утверждалось, что глава Белого дома проводил консультации по данному вопросу в течение нескольких недель и якобы при благоприятном раскладе намеревался подняться на трибуну и объявить о своей победе.

«Нет, нет, это все ложные сообщения», — подчеркнул американский лидер.

Кроме того, он возмутился решением Верховного суда разрешить более длительные сроки проведения заочного голосования в нескольких штатах, таких как Пенсильвания и Северная Каролина.

«Я не считаю, что это справедливо – так долго ждать после выборов», — подчеркнул Трамп.

Выборы президента США состоятся 3 ноября. Кандидатами на пост главы государства являются республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.

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