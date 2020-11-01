Протестующие в Тбилиси разбили палатки в центре города

В Тбилиси недовольные результатами выборов в парламент сторонники оппозиции перекрыли движение на проспекте Руставели и расставили палатки, передает РИА «Новости».

«Активная фаза акции завершена, людей стало меньше, но пусть все помнят, что акции будут ежедневными. Что касается палаток, то удалось расставить несколько. В них будут ночевать митингующие», — рассказал один из участников акции.

В Грузии 31 октября прошли парламентские выборы по новой, смешанной избирательной системе. По результатам обработки данных со всех участков на выборах побеждает правящая партия «Грузинская мечта», набравшая 48,15% голосов.

Позже в центре столицы начались массовые акции протеста сторонников оппозиционной партии «Единое национальное движение». Демонстранты считают выборы сфальсифицированными и намерены добиваться нового досрочного голосования.

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