Трамп считает, что Байден в случае победы может объявить карантин на годы
Михаил Кириллов
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Президент США Дональд Трамп считает, что его оппонент от Демократической партии Джозеф Байден в случае победы на выборах может объявить в США обязательный режим самоизоляции на несколько лет. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Байден хочет заблокировать нашу страну, возможно, на несколько лет. Псих! Никакой блокировки не будет», — написал Трамп.
По последним данным, в США зафиксировано более 9,2 млн случаев заражения коронавирусом. Погибли более 230 тыс. человек.
Выборы президента Соединенных Штатов пройдут во вторник, 3 ноября 2020 года.
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