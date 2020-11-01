Трамп считает, что Байден в случае победы может объявить карантин на годы

Президент США Дональд Трамп считает, что его оппонент от Демократической партии Джозеф Байден в случае победы на выборах может объявить в США обязательный режим самоизоляции на несколько лет. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Байден хочет заблокировать нашу страну, возможно, на несколько лет. Псих! Никакой блокировки не будет», — написал Трамп.

По последним данным, в США зафиксировано более 9,2 млн случаев заражения коронавирусом. Погибли более 230 тыс. человек.

Выборы президента Соединенных Штатов пройдут во вторник, 3 ноября 2020 года.

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