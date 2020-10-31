Путин внес в Госдуму законопроект о формировании Совета Федерации

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о формировании Совета Федерации и статусе сенатора, сообщает ТАСС со ссылкой на думскую базу данных.

Законопроект предусматривает право президента страны назначать пожизненных сенаторов, а также устанавливает порядок получения бывшим главой государства статуса пожизненного сенатора, указано в сообщении.

Согласно проекту, президент сможет назначать не более 30 сенаторов, из них не более семи смогут получить пожизненный статус, рассказали в пресс-службе комитета ГД по госстроительству.

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