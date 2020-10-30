Лукашенко заявил, что оппозиция создает «правительства в изгнании» в борьбе за гранты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиционные лидеры начали «клепать правительства в изгнании» в борьбе за гранты. Об этом сообщается в Telegram «Пул первого».

С соответствующим заявлением политик выступил в ходе встречи с коллективом МВД.

По его словам, среди оппозиционных лидеров начался «раздрай» из-за того, что им «не хватает портфелей».

«У них пошел там раздрай, борьба за гранты. Не надо им ничего хорошего в Белоруссии», — подчеркнул Лукашенко.

Он также добавил, что оппозиция намерена «наскрести и поделить», поэтому создает различные структуры.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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