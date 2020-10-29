Киев выразил протест из-за доставки Россией гумпомощи в Донбасс

МИД Украины выразил протест Министерству иностранных дел России из-за очередного гуманитарного конвоя, который доставил помощь на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса. Об этом сказано в комментарии, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

В министерстве отметили, что в МИД РФ была отправлена нота протеста с требованием «неуклонно соблюдать свои международные обязательства, в том числе двусторонних договоров, ранее согласованных модальностей доставки гуманитарных грузов».

«Украинский МИД выразил решительный протест Министерству иностранных дел РФ в связи с очередным совершением российской стороной международно-противоправного деяния против суверенитета Украины», — заявило дипведомство.

Там указали, что российская сторона якобы «незаконно переместила» на украинскую территорию гуманитарный конвой «для населения на временно оккупированных РФ территориях в Донецкой и Луганской областях» без официального согласия со стороны Киева, «с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи, которые были ранее согласованы между Украиной, Россией и Международным комитетом Красного Креста».

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