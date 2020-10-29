Лукашенко подписал распоряжение о проведении Всебелорусского народного собрания

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал распоряжение о проведении шестого Всебелорусского народного собрания. Об этом сообщает БелТА.

В документе сказано о назначении Республиканского организационного комитета во главе с премьер-министром страны Романом Головченко, который будет записаться подготовкой собрания.

Кроме того, отдано поручение о создании территориальных организационных комитетов.

До 20 ноября в Республиканский организационный комитет будут представлены итоги обсуждения актуальных вопросов общественно-политического и социально-экономического развития Белоруссии.

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