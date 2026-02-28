Размер шрифта
Нетаньяху назвал причину, по которой Израиль и США начали операцию против Ирана

Нетаньяху: операция против Ирана началась, чтобы устранить угрозу от режима
Ronen Zvulun/Reuters

Израиль и США начали операцию против Ирана, чтобы устранить угрозу, исходящую от правящего режима в этой стране. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

Он отметил, что операция должна создать условия для того, чтобы народ иранского государства смог «взять свою судьбу в свои руки».

До этого стало известно, что Нетаньяху назвал военную операцию Израиля против Ирана «Рыком льва».

28 февраля глава израильского министерства обороны Исраэль Кац объявил о нанесении «превентивного» удара по Ирану, «чтобы устранить угрозы для государства Израиль». По данным 12-го канала израильского телевидения, целью израильской атаки являются все представители руководства Ирана. США также принимают участие в операции. Это подтвердил президент страны Дональд Трамп.

