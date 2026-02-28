Трамп следит за ударами по Ирану из резиденции во Флориде

CNN: Трамп контролирует ситуацию в Иране из резиденции Мар-а-Лаго во Флориде

Президент США Дональд Трамп отслеживает ситуацию вокруг Ирана в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на Белый дом.

По данным источника, из резиденции он контролирует удары, которые наносят американские и израильские военные.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем атаковали Иран. Изначально о нанесении «превентивного удара» объявило израильское минобороны, затем Дональд Трамп сообщил о начале масштабной операции против Исламской Республики. По данным Reuters, американские силы атакуют иранские объекты с моря и воздуха.

Трамп заявил, что целью операции стала «защита американского народа» путем устранения непосредственных угроз со стороны Ирана, а также недопущение угроз США и их ключевым интересам национальной безопасности.

Он также сообщил, что США намерены уничтожить иранские ракеты, ликвидировать ракетную промышленность и военно-морские силы страны. Кроме того, по его словам, Вашингтон собирается лишить иранские прокси-структуры возможности дестабилизировать регион и мир.

Американский лидер подчеркнул, что Соединенные Штаты гарантируют, что Иран не получит ядерное оружие. Он отметил, что это всегда было политикой США, особенно его администрации, и добавил, что Тегеран на протяжении десятилетий отказывался от предложений отказаться от ядерных амбиций, отвергнув каждую такую возможность.

