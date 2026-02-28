Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Трамп следит за ударами по Ирану из резиденции во Флориде

CNN: Трамп контролирует ситуацию в Иране из резиденции Мар-а-Лаго во Флориде
Elizabeth Frantz/Reuters

Президент США Дональд Трамп отслеживает ситуацию вокруг Ирана в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на Белый дом.

По данным источника, из резиденции он контролирует удары, которые наносят американские и израильские военные.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем атаковали Иран. Изначально о нанесении «превентивного удара» объявило израильское минобороны, затем Дональд Трамп сообщил о начале масштабной операции против Исламской Республики. По данным Reuters, американские силы атакуют иранские объекты с моря и воздуха.

Трамп заявил, что целью операции стала «защита американского народа» путем устранения непосредственных угроз со стороны Ирана, а также недопущение угроз США и их ключевым интересам национальной безопасности.

Он также сообщил, что США намерены уничтожить иранские ракеты, ликвидировать ракетную промышленность и военно-морские силы страны. Кроме того, по его словам, Вашингтон собирается лишить иранские прокси-структуры возможности дестабилизировать регион и мир.

Американский лидер подчеркнул, что Соединенные Штаты гарантируют, что Иран не получит ядерное оружие. Он отметил, что это всегда было политикой США, особенно его администрации, и добавил, что Тегеран на протяжении десятилетий отказывался от предложений отказаться от ядерных амбиций, отвергнув каждую такую возможность.

Ранее Израиль дал название операции против Ирана.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!