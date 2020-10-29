Путин направил Макрону телеграмму с соболезнованиями после теракта в Ницце

Президент РФ Владимир Путин направил лидеру Франции Эммануэлю Макрону телеграмму с соболезнованиями в связи с террористическими атаками в стране, сообщает РИА «Новости».

«Особое возмущение вызывает циничное и жестокое преступление, совершенное в стенах церкви. Мы в очередной раз убедились, что террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали», — говорится в сообщении Путина.

По его словам, борьба с терроризмом на планете требует подлинного объединения усилий всего мирового сообщества.

29 октября около церкви Нотр-Дам во французской Ницце мужчина с ножом напал на людей, выкрикивая исламские религиозные лозунги. Полиция задержала его. Жертвами нападения стали три человека, в числе которых — христианский священник. Одна из жертв была обезглавлена. Количество раненых не уточняется. Делом занимается антитеррористический комитет французской прокуратуры.

Позже в другом французском городе — Авиньон — мужчина с ножом пытался напасть на полицейских. Нападавший выкрикивал «Аллах акбар!» и угрожал сотрудникам полиции. Он был застрелен правоохранителями.

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