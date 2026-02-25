В Тульской области сбили еще один украинский беспилотник

Миляев: силы ПВО сбили еще один украинский БПЛА в Тульской области

В Тульской области уничтожили еще один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«Еще один украинский беспилотник уничтожен подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — уточнил он.

При этом Миляев добавил, что опасность атаки БПЛА в регионе еще сохраняется.

Незадолго до этого средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских дрона в Тульской области.

24 февраля в Минобороны сообщили, что российские силы ПВО обнаружили и сбили за сутки 380 украинских беспилотников самолетного типа. Кроме того, по данным ведомства, армия РФ перехватила шесть управляемых авиационных бомб и столько же снарядов реактивной системы залпового огня.

Ранее ВС РФ поразили объекты, используемые в интересах украинских войск.