Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

В Тульской области сбили еще один украинский беспилотник

Миляев: силы ПВО сбили еще один украинский БПЛА в Тульской области
Станислав Красильников/РИА Новости

В Тульской области уничтожили еще один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«Еще один украинский беспилотник уничтожен подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — уточнил он.

При этом Миляев добавил, что опасность атаки БПЛА в регионе еще сохраняется.

Незадолго до этого средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских дрона в Тульской области.

24 февраля в Минобороны сообщили, что российские силы ПВО обнаружили и сбили за сутки 380 украинских беспилотников самолетного типа. Кроме того, по данным ведомства, армия РФ перехватила шесть управляемых авиационных бомб и столько же снарядов реактивной системы залпового огня.

Ранее ВС РФ поразили объекты, используемые в интересах украинских войск.

 
Теперь вы знаете
На Дурова завели дело о терроризме. Как с Telegram и его основателем борются в России и других странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!