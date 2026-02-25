Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

В аэропорту Медельина в американском пассажирском самолете обнаружили отверстие от пули

В самолете American Airlines после посадки в Колумбии нашли пулевое отверстие
Jakkrit Prasertwit/Wikimedia Commons

В летевшем из США в Колумбию американском самолете обнаружили пулевое отверстие. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Инцидент произошел с Boeing 737 MAX 8 авиакомпании American Airlines, выполнявшим полет из Майами в Медельин. После приземления в аэропорту Медельина в правом крыле самолета обнаружили сквозное отверстие, которое по своей форме сходно с отверстием от пули.

Повреждение не привело к каким-либо негативным последствиям для самолета, также не пострадал никто из пассажиров. Пока не известно, где и когда в Boeing 737 могли выстрелить.

30 сентября стало известно, что в немецком городе Целле неизвестные обстреляли пиротехникой военно-транспортный самолет бундесвера C-130. Инцидент произошел в районе авиабазы вскоре после вылета машины. Правоохранительные органы сообщили, что непосредственной угрозы для самолета не возникло.

Ранее американский самолет обстреляли на Гаити.

 
Теперь вы знаете
На Дурова завели дело о терроризме. Как с Telegram и его основателем борются в России и других странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!