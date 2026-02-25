В аэропорту Медельина в американском пассажирском самолете обнаружили отверстие от пули

В самолете American Airlines после посадки в Колумбии нашли пулевое отверстие

В летевшем из США в Колумбию американском самолете обнаружили пулевое отверстие. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Инцидент произошел с Boeing 737 MAX 8 авиакомпании American Airlines, выполнявшим полет из Майами в Медельин. После приземления в аэропорту Медельина в правом крыле самолета обнаружили сквозное отверстие, которое по своей форме сходно с отверстием от пули.

Повреждение не привело к каким-либо негативным последствиям для самолета, также не пострадал никто из пассажиров. Пока не известно, где и когда в Boeing 737 могли выстрелить.

30 сентября стало известно, что в немецком городе Целле неизвестные обстреляли пиротехникой военно-транспортный самолет бундесвера C-130. Инцидент произошел в районе авиабазы вскоре после вылета машины. Правоохранительные органы сообщили, что непосредственной угрозы для самолета не возникло.

Ранее американский самолет обстреляли на Гаити.