Последние события во Львове продемонстрировали, что по завершении вооруженного конфликта с Россией Украина прекратит свое существование как государство. Об этом заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в беседе с Дэниелом Дэвисом на его YouTube-канале.

«Западные украинцы начинают бороться с теми, кто их призвал в армию, в основном через похищения людей. Там раздаются взрывы, они стреляют друг в друга», — сказал он.

По словам аналитика, накопившиеся на Украине противоречия работают с эффектом бомбы замедленного действия. Мартьянов добавил, что как только прекратятся боевые действия, государство Украина прекратит свое существование.

22 февраля во Львове произошел теракт, в результате которого не выжила 23-летняя полицейская. Еще 25 человек, в том числе сотрудники полиции, получили ранения, шесть из них в тяжелом состоянии. Два мощных взрыва произошли в тот момент, когда правоохранители приехали на вызов о проникновении в магазин. Вызов оказался ложным. Силовикам уже удалось задержать предполагаемого террориста — женщину. Как оказалось, у нее есть украинское гражданство. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине произошел взрыв в райотделе полиции.