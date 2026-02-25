Россиянам пообещали, что мороженое резко не подорожает в 2026 году

В 2026 году мороженое в российских магазинах подорожает на 3–4%, то есть темпами в 3,5 раза ниже, чем в 2025 году. Такой прогноз «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, цены на сливочное мороженое за период с декабря 2024 года по декабрь 2025-го выросли примерно на 11,35% (с 810,32 рубля за 1 кг до 902,30 рубля), что более чем в два раза выше уровня инфляции, которая за год составила около 5,6%. При этом рост цен на питьевое цельное пастеризованное молоко более 3,2% жирности составил 7,5%, на сливки — 5,4%, подчеркнул экономист.

«Важно отметить, что сахар подешевел за год на 6,3% (с 73,17 рубля за кг до 68,57 рубля за кг), а сливочное масло — на 2% (с 119,81 рубля до 117,46 рубля за 100 грамм). Отдельно важно отметить, что на мороженое распространяется пониженная ставка НДС в 10%, а соответственно, на цены на него корректировка ставки с 20 до 22% напрямую не отразится. Поэтому есть все основания предполагать, что в 2026 году цены на сливочное мороженое вырастут в среднем по России темпами примерно в 3,5 раза меньше прошлогодних: на 3–4%, что, по моим оценкам, будет даже немного ниже общего уровня инфляции», — отметил Балынин.

По его словам, наибольшие темпы роста цен в декабре 2025 года (в сравнении с декабрем 2024-го) были выявлены в Белгородской области (+27,7%), в Камчатском крае (+28,21%), в Тюменской области (+31,07%), в Забайкальском крае (+36,22%), в республике Саха (Якутия) (+43,26%). При этом сливочное мороженое подешевело в 2025 году в республике Алтай (-37,21%), в Орловской области (-12,25%), в Ненецком автономном округе (-5,66%).

Балынин также отметил вариативность цен на сливочное мороженое в региональном разрезе. По его словам, самые большие значения в декабре 2025 года были в Чукотском автономном округе (1 496,99 рубля), Сахалинской области (1 349,31 рубля), Камчатском крае (1 483,30 рубля), республике Саха (Якутия) (1 271,21 рубля), Мурманской области (1 534,62 рубля). Дешевле всего сливочное мороженое стоило в республике Ингушетия (409,18 рубля), Чеченской Республике (501,42 рубля), республике Мордовия (594,63 рубля), республике Алтай (573,75 рубля). Самое высокое значение цены примерно в 3,75 раза превышает самое низкое значение, заключил экономист.

Ранее россиянам пообещали, что мед сильно не подорожает в 2026 году.