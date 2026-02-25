В ГД назвали средний размер социальных пенсий с 1 апреля

В России средний размер социальных пенсий составит 16 590 рублей с 1 апреля. Об этом сообщила РИА Новости депутат Госдумы Наталия Полуянова.

Она уточнила, что социальные пенсии в стране проиндексируют на 6,8% с 1 апреля.

«После индексации средний размер социальных пенсий составит 16 590 рублей. Закон закрепляет право на получение соцпенсии по старости, по случаю потери кормильца, также детьми, оба родителя которых неизвестны, гражданами, имеющими инвалидность, в том числе детьми с инвалидностью», — рассказала парламентарий.

Как отметила депутат, увеличение выплат превысит текущий уровень инфляции. Она добавила: данное решение направлено на усиление социальной поддержки наиболее уязвимых категорий населения в условиях меняющейся ситуации в экономике.

Средний размер пенсии россиян на 1 января текущего года составил 25 254,53 рубля, что более чем на 2 тыс. рублей превышает показатель прошлого года — 23 175 рублей. У работающих и неработающих пенсионеров она различается: в первом случае в среднем составляет 23 279 рублей, во втором – 25 678 рублей. Максимальный уровень отмечен в ЦФО, где средний размер пенсии равен 25 484 рубля, сообщил депутат Алексей Говырин.

Ранее в Госдуме призвали индексировать пенсии четыре раза в год.