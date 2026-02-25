В США могут привлечь банки к борьбе с нелегальной миграцией

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность издания указа, который обяжет банки собирать информацию о гражданстве своих клиентов. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Как уточняет издание, это станет новым направлением в борьбе Вашингтона с мигрантами, незаконно проживающими в США.

В случае принятия такого решения банки будут вынуждены запрашивать как у новых, так и у действующих клиентов документы, содержащие информацию о гражданстве. Текущие правила не предусматривают обязательный сбор таких данных и их передачу властям.

Один из чиновников сообщил, что проект обсуждается в минфине и окончательного решения пока не принято.

Одним из рассматриваемых вариантов реализации инициативы является привлечение к сбору информации агентства по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), которое обеспечивает соблюдение законов США о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В начале февраля американский лидер Дональд Трамп рассказал, кого именно касается программа депортации из страны. По его словам, федеральные власти полностью сконцентрированы исключительно на «по-настоящему плохих преступниках». Трамп подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов США задерживают наркобаронов, насильников и бандитов.

Ранее Трамп объяснил свое право накладывать ограничения на мигрантов.