Нейропсихолог объяснила, когда «убийство» симов в игре является нормой, а когда — тревожным сигналом

Многие игроки The Sims хотя бы раз в жизни проводили над персонажами компьютерных игр сомнительные эксперименты — убирали лестницу из бассейна, запирали героя в комнате без дверей или провоцировали пожар. О том, является ли подобное поведение безобидной частью игрового процесса или может говорить о психологических проблемах, «Газете.Ru» рассказала нейропсихолог «СМ-Клиника» Светлана Пуля.

По словам нейропсихолога: в большинстве случаев — абсолютно нормально. Но важно понимать, почему это работает и где проходит граница.

«The Sims дает то, чего часто не хватает в реальности, — ощущение полного контроля. В жизни мы не можем мгновенно сменить карьеру, внешность или гарантировать взаимность чувств. В игре — можем. Это не просто эскапизм, а способ закрыть психологическую потребность в управляемости и достижениях. Когда мы ставим цель — построить дом, создать семью, продвинуться по карьере — и быстро ее достигаем, активируется дофаминовая система вознаграждения. В реальности путь к результату может занимать годы, в игре — минуты. Это легальный способ восполнить дефицит контроля и успеха», — рассказала специалист.

Нейропсихолог отметила, что песочницы вроде Sims позволяют безопасно проживать агрессию и страхи. «Жестокие» сценарии часто выполняют функцию катарсиса — эмоциональной разрядки.

По ее словам, это также исследование границ. Как дети ломают игрушки из любопытства, так и взрослые проверяют причинно-следственные связи в виртуальном мире. Кроме того, игроки нередко проигрывают пугающие сценарии — пожар, смерть, развод. Мозг репетирует реакцию, снижая тревогу перед реальными угрозами.

Игра может давать и чувство власти — особенно если в жизни человек ощущает беспомощность. Это нормальный компенсаторный механизм, подчеркнула Пуля.

Повод задуматься появляется, если деструкция — единственный сценарий. Если вы никогда не строите, не развиваете персонажей, а только разрушаете, это может говорить о застревании на одном способе разрядки.

Тревожный сигнал — систематическое воспроизведение насилия над реальными людьми из вашего окружения с навязчивыми мыслями о причинении им вреда вне игры.

Еще один маркер — эмоциональная зависимость: игра становится единственным способом справиться с состоянием, облегчение кратковременное и требует новой «дозы».

«Если виртуальная жизнь полностью заменяет реальную — страдают отношения, работа, цели — это тоже повод остановиться. Особого внимания требуют сценарии самоповреждения или суицида, особенно если они перекликаются с личными мыслями», — подчеркнула врач.

По ее словам, беспорядочные сюжеты, где симы женятся, разводятся, умирают и воскресают, — не признак проблем. Это проявление творческого мышления. Часто люди с очень структурированной жизнью позволяют себе хаос именно в игре.

Если появились сомнения, не стоит паниковать. Как отметила нейропсихолог, один-два пункта — не диагноз. Полезно спросить себя: какую потребность закрывает игра? Можно ли удовлетворить ее вне виртуального мира? Обратите внимание на чувства после сессии — становится легче или появляется пустота? Игровое поведение — это информация о внутреннем состоянии. Иногда ее стоит обсудить со специалистом.

«The Sims — гениальная песочница для психики. Убирать лестницу из бассейна — нормально. Ненормально, если виртуальная жестокость становится единственным способом почувствовать себя живым. Тогда важно выйти из игры и заняться реальностью — желательно не в одиночку», — заключила врач.

